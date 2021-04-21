Son dakika haberleri! Güvenlik görevlisi yalanıyla altın ve para dolandırıcılığı jandarmaya takıldı - Son Dakika

Antalya'da kendini güvenlik görevlisi olarak tanıtıp bir kadının altın ve paralarını alan dolandırıcı tutuklandı.

Korkuteli ilçesinde kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtıp M.B isimli kadının altınlarının ve paralarını inceleneceğini söyleyerek alan şüpheli jandarmadan kaçamadı. Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ve 17. JASAT timi ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmada şüpheli C.A., suç konusu ziynet eşyaları ve parayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Adliyeyi sevk edilen C.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA