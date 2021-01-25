Son dakika haberleri! Güvenlik güçlerinin terör örgütü YPG/PKK'ya vurduğu ağır darbe terörist ifadesinde - Son Dakika

Son dakika haberleri! Güvenlik güçlerinin terör örgütü YPG/PKK'ya vurduğu ağır darbe terörist ifadesinde

25.01.2021 11:33
Son dakika haberleri! Güvenlik güçlerinin terör örgütü YPG/PKK'ya vurduğu ağır darbe terörist ifadesinde, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü YPG/PKK'da yaşanan kaçışlar, Türkiye-Yunanistan sınırında yakalanan PKK'lı teröristin ifadesine yansıdı.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü YPG/ PKK'da yaşanan kaçışlar, Türkiye- Yunanistan sınırında yakalanan PKK'lı teröristin ifadesine yansıdı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken yakalanan turuncu kategorideki terörist "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan terörist "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz'ün ifadesine yer verildi.

Sanık Düz, ifadesinde örgütün dağ kadrosuna 2015 yılında katıldığını anlattı.

"Baver Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'den sabotaj eğitimi aldığını ve ardından Tunceli, Erzincan ile Karadeniz kırsalında örgüt adına faaliyette bulunduğunu ifade eden Düz, şunları kaydetti:

"Faaliyet yürüttüğümüz alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, kalekollar, İHA-SİHA'lar ile güvenlik güçlerince alınan tedbirler ve yürütülen faaliyetler, alan hakimiyetimizi ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Bu etkenler neticesinde ikna çalışmaları sonrasında teslim olan kadroların sayılarında artış sağlanmaktadır. Operasyonlar sonucu cephanelerin çoğu imha edildi. En son cephane takviyesi 2015 yılında yapıldı. Cephane sıkıntısı yaşanmaktadır. Irak'ın kuzeyi ile saha arasındaki hiyerarşik yapı zayıflatıldı. Örgüt mensupları, güvenlik kuvvetlerince özellikle hava destekli düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilme korkusu yaşamaktadır."

Düz, örgütten kaçmak isteyenlerin infaz edildiğini belirterek, örgüte katıldığı dönemde yaşadıklarını aktardı.

"En büyük haksızlığı aileme yaptığımı fark ettim"

Terör örgütü PKK/KCK'dan ayrılmaya 2018'de karar verdiğini iddia eden Düz, "Çünkü örgütte anlatılanlarla yapılan uygulamalar arasında çok fark vardı. Örgüte katılarak en büyük haksızlığı aileme yaptığımı fark ettim." ifadelerini kullandı.

Örgütten ayrılmak için plan yaptığını ve bu doğrultuda tek başına Erzincan'a giderek fedai tarzında eylem yapmak istediğini örgütün sözde sorumlularına bildirdiğini ileri süren Düz, şunları anlattı:

"Benim her ne kadar örgütten kaçma niyetim varsa da bunu örgüt içinde dile getiremezdim. Bu nedenle şehirde faaliyet göstereceğim şeklinde not bırakarak örgütten ayrıldım. Yunanistan'a kaçmak istediğim sırada güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alındım. Hiçbir onur kırıcı davranış ve muameleye maruz kalmadım. Bu şekilde karşılanacağımı bilseydim çok daha öncesinden teslim olurdum."

Sanıklardan Herdem ve Düz'ün, terör örgütü adına kırsalda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri kaydedilen iddianamede, sanıkların Erzincan ve Tunceli'de birçok el yapımı patlayıcı ile saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili oldukları anlatıldı.

İddianamede, Herdem ve Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan- Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında ve 25 Haziran 2017'de askeri aracın kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yolundan geçişi esnasında el yapımı patlayıcıların infilak ettirildiği saldırıların failleri arasında yer aldıkları belirtildi.

Ceza istemleri

İddianamede, 6 sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 22'şer yıldan 44'er yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Gürkan Düz ve Ahmet Herdem'in ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının talep edildiği iddianamede, Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yunanistan, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Güvenlik güçlerinin terör örgütü YPG/PKK'ya vurduğu ağır darbe terörist ifadesinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu "Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı "Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm         
11:25
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor         
11:18
Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi         
10:45
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı         
10:29
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı         
09:45
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada         
08:31
BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu         
07:46
Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı         
00:42
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 12:21:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Güvenlik güçlerinin terör örgütü YPG/PKK'ya vurduğu ağır darbe terörist ifadesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei