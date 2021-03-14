Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı - Son Dakika

Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı

14.03.2021 16:39

Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde güvercinleri beslemek için çıktığı dört katlı evinin çatı katından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde güvercinleri beslemek için çıktığı dört katlı evinin çatı katından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay Körfez ilçesi, Yalı Mahallesi Koşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç ay önce taşındıkları 4 katlı binanın çatı katında güvercin beslemeye başlayan 19 yaşındaki Ercan Dinçer, güvercinlere yem vermek için çatıya çıktı. Çıktığı çatıda dengesini kaybeden Dinçer, çatıdan binanın dibinde bulunan odunluğun üzerine düştü. Düşmenin şiddetiyle kırılan odunluğun çatısından yere düşen gencin yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında Dincer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı
Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı

Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç kurtarılamadı - Son Dakika


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