Son dakika haberleri: Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

-Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını hiçe saydı, silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede çalışma yapan polisleri merakla izledi

ADANA - Adana'da bir kişi güvercinlerini uçurduğu sırada uğradı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olay gerçekleştiği sokakta vatandaşlar, sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak merakla polislerin çalışmasını izlemesi dikkat çekti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin K. güvercinlerini uçurduğu sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Yaklaşık 5 el ateş açan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Sırtından aldığı mermi darbeleriyle ağır yaralanan Hüseyin K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Hüseyin K.'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Hüseyin K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Sokağa çıkma yasağı hiçe sayıp polisleri izlediler"

Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polisler çalışma yaptığı sırada, çevredeki onlarca vatandaş sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp olay yerini merakla izledi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarında devam ediyor.