Son dakika haberleri! Haber alınamayan polis peri bacasının içerisinde ölü bulundu - Son Dakika

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Haber alınamayan polis peri bacasının içerisinde ölü bulundu

NEVŞEHİR Nevşehir'de, dün akşamdan beri kendisinden haber alınmayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Göreme ilçesine bağlı Kılıçlar Mevkii'nde meydana gelen olayda, peri bacasının içerisinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihan B.'nin olduğu tespit edildi. Cihan B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, ilk belirlemeye göre şahsın beylik tabancası ile intihar ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.