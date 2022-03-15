Son dakika haberleri! Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

15.03.2022 20:42
Son dakika haberleri! Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta yakınlarının 24 saattir haber alamadığı 73 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu.

Zonguldak'ta yakınlarının 24 saattir haber alamadığı 73 yaşındaki adamın cansız bedeni evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Sipahioğlu Apartmanı'nda yaşandı. Ailesinin 24 saattir haber alamadığı 73 yaşındaki M.Y.'nin evine gelen ekipler kapıyı açan olmayınca durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Alınan izinle kapısı açılan M.Y. evinde yerde hareketsiz şekilde bulundu. 112 acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın başında da düşmeye bağlı yara izi olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacak.

Yaşlı adamın evinde yalnız yaşadığı kalp ve akciğer hastası olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Cumhuriyet Caddesi, Terakki Mahallesi, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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