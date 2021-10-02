Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, nikah törenine katıldı - Son Dakika

Toplu fotoğraf çekimi BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın 'ın oğlu Enis Yiğit Akın ile İlge Tüzün'ün nikah törenine katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kıydığı nikahta şahitlik eden Soylu, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk diledi.

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