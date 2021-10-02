Son dakika haberleri... Kazada yaralanıp, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldılar - Son Dakika

MALATYA'da, şarampole devrilen kamyonette 1'i ağır yaralanan 2 kişi, kara yoluna indirilen ambulans helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde, Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Yasin Atahan Özer yönetimindeki 44 ACH 380 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak şarampole devrildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Yasin Atahan Özer ile Sıddık Boyraz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kara yoluna inen ambulans helikopterle alınıp, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.