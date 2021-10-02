MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin önünde duran motosikletin çalındığı anlar sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Turgutlu'da yaşayan Semih Türkoğlu'nun Yedieylül Mahallesi, Ayyıldız Sokak'taki evinin önüne park ettiği motosikleti, dün sabah saat 04.10'de çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyince çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Türkoğlu, motosikletinin kapüşonlu bir kişi tarafından kilidinin zorlanarak kırıldığı ardından da itilerek götürüldüğünü belirledi. Türkoğlu, polisi arayı, durumu bildirdi. Görüntülerden yola çıkan polis, motosikletin bulunup, çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Semih Türkoğlu, motosikletinin bulunup, çalan kişinin hak ettiği cezayı almasını istedi.