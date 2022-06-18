Son dakika... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı

18.06.2022 09:18
Son dakika... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı

Son dakika haberi... ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltı süreleri uzatılıp, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltı süreleri uzatılıp, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde suikast düzenlenen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun cinayet şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi de 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ OPERASYONDA 8 KİŞİYE GÖZALTISoruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Altan Bora, Osman Tuncer, Bülent Kutsal ve Tan Dervişoğlu, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılırken, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin'in gözaltı süreleri uzatıldı.1 TUTUKLAMA

Emek, Mumcuoğlu, Metin ve Aytekin, polisteki işlemlerinin ardından dün tekrar adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklama, Memiş Aytekin ve Kamil Metin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklanırken, Fikret Emek konutu terk etmeme adli kontrolü, Memiş Aytekin ile Kamil Metin de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı - Son Dakika

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