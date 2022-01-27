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Son dakika haberleri: HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNİN KİLİT İSMİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNİN KİLİT İSMİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

27.01.2022 14:27
Son dakika haberleri: HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNİN KİLİT İSMİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Son dakika haberine göre FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından "Kırmızı Bülten" ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ankara Emniyeti'ne...

FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından "Kırmızı Bülten" ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi.

MİT'ten yapılan açıklamada, "Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" denildi. Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne  teslim edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kırmızı Bülten, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNİN KİLİT İSMİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNİN KİLİT İSMİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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