Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje

23.04.2021 11:48
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje, System.String[]

Son dakika haberi... HACETTEPE Üniversitesi, hastanede tedavi gören çocukların sağlığına, sanatın etkisini belirlemek için '23 Nisan, 23 Çocuk, 23 Sanatçı' projesini başlattı.

HACETTEPE Üniversitesi, hastanede tedavi gören çocukların sağlığına, sanatın etkisini belirlemek için ' 23 Nisan, 23 Çocuk, 23 Sanatçı' projesini başlattı. Projenin ilk ayığında 23 çocuğun yaptığı resimler, güzel sanatlar fakültesindeki 23 öğretim üyesi tarafından yorumlanarak, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergilendi.

Hacettepe Üniversitesi '23 Nisan, 23 Çocuk, 23 Sanatçı' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 23 çocuğun yaptığı resimler, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 23 öğretim üyesi tarafından yorumlandı. Çocukların, öğretim üyelerinin desteği ile hazırladığı resimler, hastanede görebilecekleri alanlarda sergilendi. Serginin açılışı, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran tarafından yapıldı.

'ÇOCUKLARIN RUHUNU SANATLA BESLEDİK'Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, proje sonunda, hastanede sağlık hizmeti alan çocukların sanatla meşgul olduklarında sağlıklarına etkisinin ortaya çıkacağını söyledi. Güran, "'Çocukların ruhunu da beslersek sağlıkları daha iyi hale gelir mi?' sorusunu cevaplandırmış olacağız proje kapsamında. Proje 23 Nisan ile sınırlı değil. Bunun bir fazıdır. Bundan sonra devam eden 1 yıla yansıyan aşamaları olacak. 23 Nisan'da '23 Çocuk 23 Sanatçı' etkinliği kapsamında ilk sergi, 23 hafta sonra ise ikinci bir sergi düzenlenecek. Bir yönü bayram kutlaması, bir yönü sanatsal etkinlik, bir yönü araştırma, bir yönü çocuk ruhunu coşturmak olan sosyal yönü olan bir etkinlik. Çok verimli ve pozitif sonuçları olan bir etkinlik"  diye konuştu.'AMACIMIZ, SANAT VE SAĞLIK ARASINDAKİ BAĞLANTIYI KURMAK'

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şure Atılgan ise proje dahilinde 23 hafta boyunca ilaç olarak sanatı öne sürüp, araştırmalar yapacaklarını söyledi. Prof. Dr. Atılgan, sanat eserlerinin, iyileşme sürecinde hastalara ve ailelere nasıl yardımcı olduğu hakkında çalıştıklarını belirtip, "Tedavi gören çocukların çizdiği resimlerin her biri ayrı bir sanatçıya ulaştırıldı. Sanatçılar bu özgün resimleri kendi tarzlarında yorumladılar. Bugün birinci sergimizin açılışını yaptık. Resimler tedavi için hastanemize gelen çocukların görebilecekleri alanlara yerleştirildi. Amacımız, sanat ve sağlık arasındaki bağlantıyı kurabilmek üzere yeni atılabilecek adımları belirlemek, sanat ve sağlığı bir arada araştırmaya ilgi uyandırmak, sanatçıları konunun tam merkezine dahil etmek" dedi.


Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje
Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje

Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hacettepe'de sanatın çocuk sağlığına etkisini ortaya çıkaracak proje - Son Dakika


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