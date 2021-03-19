Son dakika haberleri! Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama

19.03.2021 01:01

Son dakika haberlerine göre Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapan avukatlara olaya tepki gösterdi Gebze'de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen Avukat Ersin Arslan için...

Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama

Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapan avukatlara olaya tepki gösterdi

İSTANBUL - Gebze'de icra memurlarıyla beraber haciz işlemleri için gittiği evin sahibi tarafından ateş edilerek öldürülen Avukat Ersin Arslan için birçok avukat topluluğundan meslektaşları İstanbul Adliyesi'nde açıklama yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün önce haciz memurlarıyla birlikte icra işlemleri için gittiği adreste ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak öldürülen Avukat Ersin Arslan için meslektaşları İstanbul Adliyesi'nde açıklama yaptı.

Hukukçular Derneği avukatlarından Oğuzhan Efe, başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında "Burada saldırıya uğrayan sadece Ersin Arslan değil aynı zamanda avukatlık mesleğidir avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir avukatın ifa ettiği kamu görevi vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sağlamaktır" dedi.

Bu kapsamda yapılması gerekilenleri sıralayan Avukat Efe " Avukatlara yönelik şiddet eylemleri daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve kamuoyu bu hususta uyarılmalıdır. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan haciz ve muhafaza işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla adliyelerde 'adli kolluk' yapılanması oluşturulmalı, aksi talep edilmedikçe bu kolluk güçleri haciz ve muhafazaya eşlik etmelidir. Devlet memurlarının ve avukatların yaşam hakları tehlikeye atılmamalıdır. Kamu görevini ifa etmekteyken öldürülen diğer tüm kamu görevlileri gibi, kamu görevinin ifası sırasında öldürülen avukatları da şehit olarak kabul edecek yasal düzenlemeler yapılmalı, vefat edenlerin eş ve çocuklarına maddi ve manevi destek olunmalı ve manevi şahsiyetleri yaşatılmalıdır. Avukatların kamu görevi nedeniyle işlemiş olduğu iddia edilen suçlarla ilgili olarak Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları gibi, avukatlara karşı işlenen suçlar da suçun niteliğine bakılmaksızın Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülmesi gerekmektedir. Adaletin tecelli etmesinde milleti temsilen savunma ve sav makamını icra eden avukatın tüm adliyelerde bulunan Adalet Komisyonlarında temsili sağlanmalıdır. Özellikle televizyon yayınlarında avukatı olmaksızın şüphelinin ifadesinin alınmasının hukukun temel kuralı dikkate alınmayarak, ifadeye avukatın katılmasının istisna olduğunu gösteren veya avukatı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı yayın ve sahneler RTÜK tarafından engellenmelidir" dedi.

Avukat Efe konuşmasını avukatın olmaması halinde adaletin de olmayacağını söyleyerek noktaladı.

Öte yandan İstanbul Adliyesi önünde 9 farklı avukatlık grubu adına da yapılan açıklamada saldırıya tepki gösterildi.

Son dakika haberleri! Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama
Son dakika haberleri! Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama
Son dakika haberleri! Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama
Son dakika haberleri! Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama

Çağlayan Adliyesi, Ersin Arslan, Gebze, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hacze gittiği evin sahibi tarafından öldürülen avukat için meslektaşlarında açıklama - Son Dakika


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