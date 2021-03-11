Son dakika haberleri... Hadim'de "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri "Dinamik denetim modeli" sürecine bağlı olarak ilçe giriş-çıkış noktalarında araçları denetledi.

Kontrol noktalarında yapılan uygulamada durdurulan araçlar, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi doğrultusunda kontrol edildi.

Denetimlerde, ekipler tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi istendi. Araçlarda bu yöndeki eksikliklerin olup olmadığı da tespit edildi.