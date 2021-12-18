HES kanalına düşen araçtaki 2 kişi ve kurtarma çalışmasında yamaçtan düşen 1 personel hayatını kaybetti - Son Dakika

Taşova ilçesinde Mülkbükü köyü mevkisinde Murat Şahin idaresindeki 05 ABK 243 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp HES kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fatma Özdemir

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Amasya Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında, ulaşılan araçtan savrulup, suya kapılan Murat Şahin (18) ve yanındaki Fatma Özdemir (25) için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu, ağır yaralı halde kurtarılan Fatma Özdemir, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arama- kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücü Şahin'in de kanalda cansız bedenine ulaşıldı.

Sürücü Murat Şahin

AFAD PERSONELİ YAMAÇTAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında dik yamaçtan dengesini kaybederek kanala düşen AFAD personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Ekip arkadaşlarınca kanaldan çıkarılan Demir de olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD personeli Mürsel Demir (Ortada)

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ DE CAN VERDİ

Hastanede tedaviye alınan Fatma Özdemir ve Mürsel Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada Şahin'in cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.