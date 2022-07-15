Son dakika haberleri! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

15.07.2022 14:00
Son dakika haberleri! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi eski otogar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan Sedat A. İdaresindeki 34 ESE 367 plakalı otomobile, aynı istikamette hareket eden 52 ACE 744 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar yol kenarındaki galeriye ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobilde bulunan Gizem İ. ise yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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