Son dakika haberleri... Hafif ticari araç traktörün arkasına takılı olan balya makinesine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hafif ticari araç traktörün arkasına takılı olan balya makinesine çarptı: 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Hafif ticari araç traktörün arkasına takılı olan balya makinesine çarptı: 2 yaralı Kütahya'nın Simav ilçesinde bir hafif ticari aracın, seyir halindeki traktörün arkasına takılı balya makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç traktörün arkasına takılı olan balya makinesine çarptı: 2 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir hafif ticari aracın, seyir halindeki traktörün arkasına takılı balya makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Simav - Balıkesir karayolunun 4'üncü kilometresindeki Demirci Beldesi kavşağında meydana geldi. Simav istikametine giden Ömer Ç. idaresindeki 43 KU 733 plakalı hafifi ticari araç, İsmail G.'nin kullandığı 34 KZ 432 plakalı traktörün arkasına takılı balya makinesine arkadan çarptı. Dün gece geç saatlerde meydana gelen çift taraflı kazada, hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin B'nin, araçta sıkışarak yaralandığı bildirildi. Yaralılar 112 Acil Yardım ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:16 Kaynak: İHA
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