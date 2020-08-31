Son dakika haberleri! Hafif ticari araç yangını - Son Dakika

Yanan araçtan görüntüler

Araç sahibinden görüntüler

Havalimanı protokol yolundan görüntüler Havalimanı protokol yolu yol ayrımında araç yandı

ANKARA - Altındağ İlçesi, Havalimanı yolu Kuzey Ankara yol ayrımında hareket halindeki hafif ticari araç alev aldı. Kısa bir sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi araç yangınına müdahale etti. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.