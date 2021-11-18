Son dakika haberleri: HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ercan Dirik (28) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Turan Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde meydana geldi. Akçakmak Yolu'nda ilerleyen Ercan Dirik yönetimindeki 45 AGR 735 plakalı motosiklet, Okçular Sokak'tan çıkış yapan İsa Sezer'in (50) kullandığı 45 RA 7314 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dirik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsünün düştükten sonra bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandığı görülüyor.