Kaza, öğle saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, AFAD , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.