Son dakika haberleri... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

23.09.2022 14:04
Son dakika haberleri... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haber... BİTLİS'te hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

BİTLİS'te hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, bugün, Bitlis- Mutki kara yolunun 4'ncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 F 1619 plakalı hafif ticari araç ile 63 HD 463 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Bitlis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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