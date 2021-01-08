Son dakika haberleri: Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi

08.01.2021 09:52
Son dakika haberleri: Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te, trafik timlerinin şehir içi ve karayollarında denetimleri sürüyor.

Gaziantep'te, trafik timlerinin şehir içi ve karayollarında denetimleri sürüyor. Yüksek ses donanımı kurulan bir aracı durduran polis ise gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

Kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 959 araç kontrol edildi. KTK'nın çeşitli maddelerini ihlal eden 788 sürücü ve araca işlem yapılırken araç içinde yüksek sesle müzik dinleyenlere yönelik yapılan denetimlerde ise durdurulan bir aracın arka bagaj kısmını tamamen kaplayacak şekilde yapılan ses düzeneği polisleri bile şaşkına çevirdi. Ses sisteminin gücünü aracın teybini açarak denetleyen ekipler sürücüye cezai işlem uyguladı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi
Son dakika haberleri: Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Hafif ticari araçtaki ses sistemi polisi bile şaşkına çevirdi - Son Dakika


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