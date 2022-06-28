Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı

28.06.2022 13:48

İstanbul Sultanbeyli'de hafriyat kamyonlarının deposundan 1575 litre akaryakıt çalan zanlı tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli'de hafriyat kamyonlarının deposundan 1575 litre akaryakıt çalan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında Akşemsettin, Fatih, Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl mahallelerinde park halindeki 5 hafriyat kamyonunun deposundan toplamda 1575 litre yakıt çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, siyah renkli bir aracın park halindeki hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığını, kapağı kıran şüphelinin bir aparat yardımıyla yakıtı kendi aracına aktardığını belirledi.

Kimliği tespit edilen C.Z, 26 Haziran'da Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde hırsızlık olaylarında kullandığı araçla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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