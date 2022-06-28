Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, siyah renkli bir aracın park halindeki hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığını, kapağı kıran şüphelinin bir aparat yardımıyla yakıtı kendi aracına aktardığını belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında Akşemsettin, Fatih , Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl mahallelerinde park halindeki 5 hafriyat kamyonunun deposundan toplamda 1575 litre yakıt çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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