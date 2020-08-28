Son dakika haberleri: Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift öldü, kızları ağır yaralı

Son dakika haberine göre BURSA'da hafriyat kamyonunun çarptığımotosiklet devrildi.

BURSA'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz (38) ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz (37) hayatını kaybetti, ağır yaralı kızları Saliha Yılmaz (9) hastanede tedaviye alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa- Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa- Ankara yolu üzerinde, Kültürpark Metro İstasyonu'nun yanında meydana geldi. Bursa merkez istikametine doğru seyir halinde olan Abdulaziz A. (33) yönetimindeki 16 UAU 87 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönden giden İbrahim Yılmaz yönetimindeki 16 ACE 003 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmayla kamyonun altında kalan sürücü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, kızları Saliha ise ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜKalbi durduğu öğrenilen Saliha Yılmaz, 122 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülürken, kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yılmaz'ın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaza yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.'ÇARPMAYI HİSSETMEDİM' Görüntülerden, hafriyat kamyonu şoförünün kaza sonrası yoluna devam ettiğini belirleyen ekipler, aracı yaklaşık 7 kilometre ilerde durdurdu. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Abdulaziz A., emniyete götürüldü. Sürücünün emniyette verdiği ifadesinde, çarpmayı hissetmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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