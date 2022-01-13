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Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü

13.01.2022 11:54

Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldüGAZİANTEP Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tomobili işten eve dönen kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tomobili işten eve dönen kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü 3 çocuk annesi kadının canezesi otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde nurdağı Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çaycı olarak çalışan 3 çocuk annesi, 46 yaşındaki Emine Turcer, iy yerinden çıkarak otomobil evine doğru hareket etti. Emine Tuncer'in kullandığı 33 U 4317 plakalı otomobile Mevlüt O. idaresindeki 65 BC 304 hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren ve metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Emine Tuncer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Tuncer'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Sabah saatlerinde adli tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kaza sonucu hayatını kaybeden Emine Tuncer'in cenazesinin Nurdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı

Feci kaza sonrası 3 çocuk annesi kadının ölümüne neden olan hafriyat kamyonu sürücüsü Mevlüt O. gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü

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Gaziantep, Otopsi, Ocak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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