HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK VE TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen yarı kapanma kararları ile birlikte uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı.

Avcılar veya Beylikdüzü yönüne toplu ulaşım araçlarından metrobüse binmek isteyenler duraklara yanaşan araçlara binmekte zorlandı. Benzer şekilde Bağcılar'a metro ile gitmek isteyen yolcular araçlara adım atamaz hale geldi. D - 100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk oluştu.