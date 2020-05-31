Son dakika haberleri... - Hafter güçlerinden Trablus'a roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

- Hafter güçlerinden Trablus'a roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

TRABLUS - Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'a roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Hafter güçleri tarafından Trablus'un merkezinde yer alan Salı Pazarı bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yetkililer, Hafter güçleri tarafından bölgeye en az 3 roket fırlatıldığını açıkladı.