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Son dakika haberleri... Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 724'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 724'e yükseldi

15.08.2021 18:43
Son dakika haberleri... Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 724'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberi... Haiti açıklarında dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bin 800'ü aştı.

Haiti açıklarında dün meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bin 800'ü aştı.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, dün meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 724'e çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bin 800'ü geçtiğini belirtti.

Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Haiti açıklarındaki deprem

USGS, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Arama Kurtarma, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 724'e yükseldi - Son Dakika


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