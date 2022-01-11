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Son dakika haberleri... Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikast şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikast şüphelisi gözaltına alındı

11.01.2022 10:30
Son dakika haberleri... Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikast şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre SANTO Dominik Cumhuriyeti'nden yetkililer, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikast soruşturmasındaki önemli bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

SANTO Dominik Cumhuriyeti'nden yetkililer, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikast soruşturmasındaki önemli bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

Dava hakkında kamuoyu önünde konuşmasına izin verilmeyen bir yetkili, şüpheli Rodolphe Jaar'ın, Dominik Cumhuriyeti'ne girmeye çalışırken ABD hükümetinin de yardımıyla gözaltına alındığını söyledi.

Yetkili, Jaar'ın henüz resmen suçlanmadığını belirtti.

ABD'li yetkililer, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili açıklamada bulunmak için izin verilmesini beklediklerini ifade etti.

Haiti doğumlu Jaar'ın, davada gözaltında tutulan 40 şüpheliden biri olduğu belirtildi.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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Dominik Cumhuriyeti, Jovenel Moise, Suikast, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikast şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikast şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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