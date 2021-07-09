Haiti Devlet Başkanı Mose suikastında 2'si ABD'li 17 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose, geçtiğimiz günlerde rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya karışan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

2 ABD VATANDAŞI VE EMEKLİ ASKERLER VAR

Haiti polisi, suikastı gerçekleştirenler arasında Haiti asıllı 2 ABD vatandaşının yanı sıra 26 emekli Kolombiyalı askerin bulunduğunu açıkladı. Polis, 2'si ABD'li 17 şüphelinin gözaltına alındığını 8'inin ise hala arandığını dile getirdi.

"SORUŞTURMAMIZI DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, saldırıyı kimin planladığının ya da amacının henüz netlik kazanmadığını kaydederek, 53 yaşında öldürülen Devlet Başkanı Moise'nin "oligarşiye" karşı verdiği mücadele nedeniyle hedef alınmış olabileceğini söyledi. Charles, "Yabancılar, devlet başkanımızı öldürmek için ülkemize geldi. Soruşturmamızı derinleştireceğiz ve kaçak konumdaki 8 paralı askeri yakalamak için araştırma yöntemlerimizi de güçlendireceğiz" dedi.

Kolombiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise şüphelilerin 6'sının ordudan emekli olduğu belirtildi.