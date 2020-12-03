Hak-İş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

Hak-İş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu

03.12.2020 18:41

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması ile ilgili, "Hak-İş olarak bütün bunları yaparken emeğin esas alındığı bir yarışma yapıyoruz.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması ile ilgili, "Hak-İş olarak bütün bunları yaparken emeğin esas alındığı bir yarışma yapıyoruz. Dolayısıyla burada emek veren, gerek kısa filmlerde oynayan, gerek yapımcı olarak, gerek oyuncu olarak rol alan ve daha sonra ülkemizin özellikle sinema ve dizi alanında görev alan kardeşlerimizin sorunlarını da bu platformda gündeme getiriyoruz." dedi.

Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Emeğe Saygı" temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın bir oteldeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, emek hareketinin sadece toplu sözleşme, sosyal haklar ve ücretle sınırlandırılmayacağını başka sorumluluklar da alması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en iyi eserlerinin emeğin mahsulü olduğunu belirten Arslan, "Emek aslında her şey demektir. Dünyanın en iyi eserleri emek mahsulüdür. Dünyanın en iyi filmlerinin de emek mahsulü olduğunu bilerek bu çabamızı devam ettiriyoruz. Hak-İş olarak bütün bunları yaparken emeğin esas alındığı bir yarışma yapıyoruz. Dolayısıyla burada emek veren gerek kısa filmlerde oynayan, gerek yapımcı olarak, gerek oyuncu olarak rol alan ve daha sonra ülkemizin özellikle sinema ve dizi alanında görev alan kardeşlerimizin sorunlarını da bu platformda gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

2012 yılında başlatılan ve 2016'dan bu yana uluslararası düzeyde düzenlenen kısa film yarışmasının Türkiye'deki en geniş katılımlı organizasyonlardan olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın gıpta ile baktığı, ülkemizde belki en geniş katılımlı organizasyonlardan bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Bu konuda emeği geçen sendikalarımıza, konfederasyonumuza ve bize büyük destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza başta olmak üzere sanat dünyamıza teşekkür ediyorum."

HAK-İŞ Kültür Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da salgın döneminin zor koşullarına rağmen, yarışmaya 120 ülkeden 4 bin 217 filmin başvurduğunu ve Hindistan'ın 409 film başvurusu ile birinci, İran'ın ise 369 başvuruyla ikinci sırada yer aldığını belirterek, "HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak, bize emanet edilen her filmi büyük bir titizlikle inceledik. Her bir filmin içindeki emeği gördük. Yoğun bir çalışma sonucunda 88 yapım finale kalarak seçki kitabında yer almaya hak kazandı." dedi.

Finale kalan yapımların içinden de hem Türkiye'den hem de uluslararası alandan ödül alanların belirlendiğini dile getiren Odabaşı, şunları kaydetti:

"Bu yıl uzun zamandır planladığımız bir yenilik yaparak, ödül sıralamamızda bir değişikliğe gittik. Geçtiğimiz yıllarda ilk üç ve Necati Çelik Özel Ödülü'nün ardından en iyi kadın-en iyi erkek oyuncu gibi bizi sınırlandıran kategorilerin yerine yeni bir sistem geliştirdik. Birinciden onuncuya kadar bir sıralama yaptık. Necati Çelik Özel Ödülü ile toplam 11 dalda ödülümüzü belirledik. Kadrajını "emek temasına" çeviren, sinemanın değerli emekçilerine, HAK-İŞ'in çağrısına kulak verip amatör bir ruhla kamerayı sırtlanan teşkilat mensuplarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz."

Birincilik ödülüne milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın başarı öyküsü layık görüldü

Sinema ve sanat dünyasından yerli ve yabancı pek çok sanatçı, siyasetçi ve sendikacının katıldığı törende ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda 22 ödül verildi.

Ulusal kategoride birincilik ödülüne dünya şampiyonu milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın başarı öyküsünü anlatan "Evet Yapabilirim", ikincilik ödülüne "Benim Adım Efe", üçüncülük ödülüne "Çay Var İçersen" filmleri layık görüldü.

Uluslararası kategoride ise birincilik ödülü İran'dan "Gece Hemşiresi" filmine verilirken, ikincilik ödülünü Mısır'dan "İçerden" filmi ve üçüncülük ödülünü de Gana'dan "Aptal mıyım?" filmi kazandı.

Dereceye girenlere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ödüllerini takdim etti.

Hak-İş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu
Hak-İş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu
Hak-İş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu
Hak-İş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu

Mahmut Arslan, Kısa Film, Hak İş, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika


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