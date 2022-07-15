HAK-İŞ'ten 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programı - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programı

15.07.2022 16:42

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin beka sorunu bugün de devam ediyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin beka sorunu bugün de devam ediyor. İçerideki hainlerin tamamına yakını yakalanıp, hesap vermiş değil." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'in Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde düzenlediği anma programında, 15 Temmuz'un, "NATO karargahında planlanan bir ihanet darbesinin adı" olduğunu kaydetti.

HAK-İŞ mensuplarının, 15 Temmuz gecesi canları pahasına darbecilerle mücadele ettiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Başta Celalettin İbiş olmak üzere Genelkurmay Karargahının önünde, karargahın kuşatmasını kırmak için elinde sadece bayrağı olan kardeşlerimize bu hainler helikopterden ateş açtılar. Kardeşlerimizin bir kısmını orada şehit verdik. Ahmet Özsoy kardeşimiz, TÜRKSAT'ı hainlere teslim etmemek için Ali Karslı ile TÜRKSAT kampüsünde şehit edildi. Hakan Gülşen kardeşimiz, Külliyedeki nöbeti başında şehit edildi. HAK-İŞ mensubu 26 kişi gazi oldu. O gün hainlere, ülkemizi, başkentimizi teslim etmedik. Bu onur ve gurur HAK-İŞ camiası olarak hepimizindir."

"Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin bir tezgahıydı"

Türk milletinin 15 Temmuz'da sadece FETÖ'nün eli kanlı teröristlerini yenmediğini, "dünyanın süper gücünü ve NATO içerisindeki ihanet şebekelerini de alt ettiğini" dile getiren Arslan, şunları söyledi.

"Bu darbe girişimi, sadece ülke içerisindeki bir grup ihanet şebekesinin işi olamaz. Uluslararası alanda planlanmış, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen ihanet şebeklerinin emperyalist güçlerinin bir tezgahıdır. Gördüklerimiz FETÖ'nün tetikçileridir. Onun için tehlike geçmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu bugün de devam ediyor. İçerideki hainlerin tamamına yakını yakalanıp, hesap vermiş değil. Saklananlar, kendilerini saklayanlar, bir kısım yerde saklananlar hala devam ediyor."

Şehitler için dua edilen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlerin kabrine karanfil bırakan Arslan, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner ve HAK-İŞ mensupları katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programı - Son Dakika

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