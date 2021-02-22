Giresunspor'un gözü Adanaspor maçında

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Adanaspor engelini de 3 puanla aştığımız takdirde Süper Lig hedefimize yüzde 80 ulaşmış olacağız." ifadesini kullandı.

Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde 11 maçtır kazandıklarını, 15 maçtır da kaybetmediklerini belirterek, bu seriyi devam ettirmek istediklerini aktardı.

Hafta sonu oynadıkları Ankaraspor maçında iyi bir oyun sergilediklerini ancak ikinci golü bulamadıkları için rakibin direncinin arttığına dikkati çeken Keleş, "Ankaraspor maçı 1-0 bitti ancak oyunu çok daha önceden koparabilirdik. Rakibimiz iyi bir direnç gösterdi. Girdiğimiz pek çok pozisyonu değerlendiremedik, eğer ikinci golü bulmuş olsaydık bizim için çok daha rahat bir maç olabilirdi. Ancak sonuç olarak baktığımızda iyi oynadığımız bir maçı 3 puanla kapatıp puanımızı 50'ye çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, 24 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradan alacağımız 3 puan ile rakiplerimizle aramızda olan puan farkını açmak ve hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Biz sezon başında hesabımızı 65 puan üzeri olarak yapmıştık. Bu saatten sonra iyi oyun, kötü oyun diye bir ayrım yapmıyoruz. Mücadelenin ön planda olduğu, sonuç odaklı oyun sergileyeceğiz. Bu sezon ligin transfer yapmayan 3 takımından biriyiz. Maçların tempolarının yüksek olması bizi zaman zaman zorluyor ama bu haftalar 3 puanın alınması gereken haftalar. Adanaspor engelini de 3 puanla aştığımız takdirde Süper Lig hedefimize yüzde 80 ulaşmış olacağız."