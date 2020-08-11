Son dakika haberleri... 'Hakim ve istihbaratçı' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ANKARA'da kendini emekli askeri hakim, istihbaratçı, polis ve asker olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Çelik, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, kendisini emekli askeri hakim, Yargıda Birlik Platformu Başkanı, istihbaratçı, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Doğan Çelik, teknik ve fiziki takibe alındı.