Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

22.03.2022 12:58
Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında mahkeme keşif yaptığı sırada hakimin gözü önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye kafasında çelik miğfer ve üzerinde çelik yelekle çıkartıldı.

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında mahkeme keşif yaptığı sırada hakimin gözü önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye kafasında çelik miğfer ve üzerinde çelik yelekle çıkartıldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesi heyeti tarlada keşif yaparken çıkan tartışmada 3 çocuk babası Metin B. (43), halasının oğlu 2 çocuk babası Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde olayda kullanılan tabancandan çıkan 13 adet boş kovan ele geçirdi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B., Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ahmet Ceylan'ın kafasına ve vücuduna isabet eden 13 kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Metin B. geniş güvenlik altında bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Jandarmanın katil zanlısının herhangi bir saldırıya karşı kafasına çelik miğfer ve üzerine çelik yelek giydirmesi dikkat çekti.

(Muhammer Ay/ İHA)

Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hakimin gözünün önünde 13 kurşunla akrabasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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