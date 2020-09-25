Son dakika haberleri... Hakkari'de 153 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 153 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 153 kilo 300 gram eroin, 6 kilo 242 gram metanfetamin, 6 kilo 400 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:57 - Kaynak: İHA
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