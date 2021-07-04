Üye Girişi
Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

04.07.2021 20:41
Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis-insansız hava aracı (İHA) ve jandarma-silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) birlikleriyle sürüyor.

Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH ekiplerince, PKK'lı iki teröristin cesedi, M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, 150 fişek ve dürbün, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör ve 120 fişek, savunma tipi 4 el bombası, termal kamera, 2 termal şemsiye ve sırt çantası ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, 20:48 Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı 20:44 Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı 20:12 Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı
Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı 19:54 Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi 19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi 17:54 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı 17:26 Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı 17:03 Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
"Korona Türkleri etkilemez" diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim         
21:03
Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu         
20:46
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi         
20:09
İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı         
19:20
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü         
18:39
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı         
17:51
Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var         
17:13
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı         
16:05
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 21:14:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement