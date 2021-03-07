Son dakika haberleri... Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Ali Özdemir'in ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçen yıl çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in adı, Göksun'un Esenköy İlk ve Ortaokulunda kurulan kütüphaneye verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle Şefkat Elçileri Derneği tarafından yapılan kütüphanenin açılışı, geçen yıl 28 Aralık'ta şehit düşen Özdemir'in babası Bayram Özdemir ve annesi Kamer Özdemir'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci, açılış töreninde, okuldan gelen talep üzerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun katkı ve girişimleriyle çalışma başlattıklarını söyledi.

Çocukların yarınlarına ışık tutan bir projede yer almanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Semerci, "Kütüphaneye şehidimiz Ali Özdemir'in isminin verilmesi ve ilelebet yaşatılacak olması bizler için çok önemli. Bu hayırlı girişime vesile olan Sena öğretmeni tebrik ediyoruz. Şehit Ali Özdemir Kütüphanesinin de tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Biz Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin her daim yanındayız." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Akpınar da başta İl Emniyet Müdürlüğü ve Şefkat Elçileri Derneği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.