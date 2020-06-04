Son dakika haberleri | Hakkari'de eski muhtarın kardeşi öldürüldü; Vali 'cinayeti PKK işledi' dedi - Son Dakika

Hakkari'de eski muhtarın kardeşi öldürüldü; Vali 'cinayeti PKK işledi' dedi

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Oğul köyünde yaşayan, eski muhtarın kardeşi Orhan Adıyaman (37), gece evinden alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla öldürüldü. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilk izlenime göre cinayeti terör örgütü PKK'nın işlediğini; ancak incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarının kardeşi, 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, evine gelen kişiler tarafından silah zoruyla evinden çıkarıldı. Eşi, olayı komşularına haber verirken, Adıyaman ise götürüldüğü köy çıkışında uzun namlulu silahlarla ateş edilerek, öldürüldü. Jandarmaya haber verilmesi üzerine köye operasyon düzenlendi. Köy çıkışında bulunan Adıyaman'ın cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilk izlenime göre cinayeti terör örgütü PKK'nın işlediğini; ancak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi. Orhan Adıyaman'ı öldüren teröristlerin yakalanması için jandarma tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.