Son dakika haberleri! Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Son dakika haberine göre Hakkari'de miting, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de miting, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, muhtemel provokasyon ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içinde 5 Temmuz günü saat 00.01'den 19 Temmuz günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzer türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika

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