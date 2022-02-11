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Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

11.02.2022 13:52

Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlık Işık köyünde rahatsızlanan hamile kadının yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansla köye doğru hareket eden sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine bölgeye gönderilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak ekiplerin köye ulaşmasını sağladı.

Evden sedyeyle alınıp ambulansa taşınan hasta, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı
Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

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112 Acil, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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