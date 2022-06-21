Son dakika haberleri | Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

21.06.2022 23:38
Son dakika haberleri | Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haber... HAKKARİ'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HAKKARİ'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hakkari merkezde bulunan Kent Parkta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle iki grup bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Agit Akar, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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