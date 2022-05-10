Son dakika haberleri... Hakkari'de polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelip trafik gösterisini izledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hakkari'de polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelip trafik gösterisini izledi

10.05.2022 17:00
Son dakika haberleri... Hakkari'de polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelip trafik gösterisini izledi

Son dakika haberi... Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin trafik gösterisini izledi, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin trafik gösterisini izledi, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, polis ekipleri, Engelliler Haftası kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Özel eğitim sınıfındaki öğrencilerle bir araya gelen ekipler, ikramda bulundukları öğrencilerle etkinlik yaparak keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

Sümbül Anaokulu ek binasında Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe de katılan ekipler, polis kıyafeti giyen minik öğrencilerin gösterisini izledi, trafik dersine eşlik etti.

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Kaynak: AA

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