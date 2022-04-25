Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın

25.04.2022 20:37
Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın

Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'de tandır evi ile odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hakkari'de tandır evi ile odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede Ramazan akşam saatlerinde Ramazan Kurt'e ait tandır evi ve odunluk içerisinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Odunluk ve tandır evinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HAKKARİ

Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın
Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın

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Ramazan Kurt, Hakkari, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hakkari'de tandır evi ve odunlukta yangın - Son Dakika


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