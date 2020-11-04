Son dakika haberleri: Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2)

04.11.2020 18:27
Son dakika haberleri: Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2), System.String[]

Son dakika habere göre HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTIHakkari Valiliği, Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "04.11.2020 tarihinde İlimiz Derecik İlçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.


Hakkari Valiliği, Derecik, Şehit, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (2) - Son Dakika


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