Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından taşınan Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi 'ne ulaştırıldı.

İlçenin 2 bin 500 rakımlı Örencik yaylasında koyunlarını otlatırken yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken Nebi Yaşar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 21:45

Kaynak: AA

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