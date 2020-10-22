Son dakika haberleri: Hakkari kırsalında araziye gömülü halde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü halde silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Eski Doğanlı köyü kırsalında yapılan arama taramada, araziye gizlenmiş kanas marka keskin nişancı tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 189 mermi, roket sevk fişeği, 19 biksi makineli tüfek mühimmatı ile 3 kutu av tüfeği saçması ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.