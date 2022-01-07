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Son dakika haberi... Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

07.01.2022 15:26
Son dakika haberi... Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Hakkari merkez kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari merkez kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ocak 2022 günü merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen operasyonda; 1 adet 14,5 milimetre doçka uçaksavar silahı, 1 adet bixi silahı, 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi silahı yedek namlusu, 200 adet 7,62 milimetre bixi mühimmatı, 1 adet 14,5 milimetre doçka uçaksavar silahı yedek namlusu, 896 adet 14,5 milimetre doçka uçaksavar mühimmatı, 270 adet 23,5 milimetre doçka mühimmatı, 260 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 13 adet RPG-7 anti tank roket başlığı, 15 adet RPG-7 anti personel roket başlığı, 30 adet RPG-7 roket sevk fişeği, 23 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 130 adet mühimmatı, 3 adet jenaratör, 1 adet beton delici, 14 adet gaz maskesi, 100 adet küçük boy akü, 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1500 metre uzunluğunda 0,12 milimetre kablo, 100 metre antikron kablo, 30 adet el bombası fünyesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüp, 1 adet el telsizi, 2 adet el bombası, 17 adet elektrikli fünye, 36 adet el bombası tapası, 1 adet 65V akü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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