Son dakika haberleri | Hakkari polisin bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hakkari polisin bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi

14.04.2022 01:48
Son dakika haberleri | Hakkari polisin bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi

Son dakika haberler: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 241 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 241 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2022 tarihinde Yüksekova

ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği Işık'ın da katıldığı aramada toplam; 241 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroine el konulurken, olay ile ilgili 1 şahıs hakkında gerekli tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

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Tragger, Hakkari, Polis, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hakkari polisin bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi - Son Dakika


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