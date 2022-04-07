Son dakika haberleri! Hakkari Üniversitesinde "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hakkari Üniversitesinde "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı

07.04.2022 20:33
Son dakika haberleri! Hakkari Üniversitesinde "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı

Son dakika haberi... Hakkari Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından 200 materyalin yer aldığı "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı.

Hakkari Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından 200 materyalin yer aldığı "Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zeynel Bey Yerleşkesi Fuaye alanında açılan sergide, Hakkari yöresine ait ürünler, kıyafetler ve fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, eserlerle ilgili öğrenciden bilgi aldı.

Sergiye, akademik, idari personel ile öğrenciler ilgi gösterdi.

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Hakkari Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hakkari Üniversitesinde 'Yöresel Kültür ve Sanat Tanıtımı' sergisi açıldı - Son Dakika


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